سموتريتش: أولوية القضاء على حماس تتقدم على إعادة الأسرى

(وكالات)

وجه، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، انتقادات حادة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق الانتصار بوجوده"، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وأشار سموتريتش إلى أن القضاء على حركة حماس يمثل أولوية قصوى، وفقاً لقرار المجلس الأمني المصغر، معتبرًا أن هذا الهدف يجب أن يتقدم على إعادة المحتجزين.

وفي تصريح آخر يوم أمس، هدد سموتريتش بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال لم يستأنف الجيش عملياته العسكرية في قطاع غزة بطريقة تضمن السيطرة الكاملة على القطاع وإدارته.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالتزامن مع بدء إجراءات تبادل الأسرى بين الطرفين.