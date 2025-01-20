طالبة طب فلسطينية تحصل على حريتها في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل

رام الله- (أ ب)

نالت "براءة فقها" طالبة الطب الفلسطينية حريتها في صفقة التبادل التي تم التوصل إليها بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ أمس.

واحتضنت براءة أفراد عائلتها بعد نزولها من حافلة الصليب الأحمر البيضاء وسط حشود من الفلسطينيين كانوا في استقبال 90 فلسطينيا أطلقت إسرائيل سراحهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وكانت فقها طالبة طب في جامعة القدس في القدس الشرقية قبل اعتقالها، وقضت حوالي ستة أشهر في سجن دامون.

وقالت إنها كانت محتجزة رهن الاعتقال الإداري، وهي سياسة السجن غير محدد المدة دون اتهام رسمي أو محاكمة، وهي ممارسة تستخدمها إسرائيل بشكل حصري تقريبا ضد الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن جميع الحالات المتعلقة بالفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم كجزء من اتفاق تبادل مع حماس مقابل أسرى إسرائيليين تتعلق بتهم أمن الدولة.

وقالت فقها إن ظروفها في السجون الإسرائيلية كانت "مروعة"، في ظل محدودية إمكانية حصولها على الطعام والماء. وأضافت: "كان الأمر كما لو أننا عندما نحاول رفع رؤوسنا، كان الحراس يفعلون كل ما في وسعهم ليدفعوها إلى الأسفل".

لكنها الآن، وقد تم لم شملها مع عائلتها، بدت على وجهها ملامح الراحة والتحدي. وقالت: "الحمد لله، أنا هنا مع عائلتي، وأنا راضية. لكن فرحتي محدودة، لأن الكثيرين منا نحن الفلسطينيون يعانون من التعذيب والإساءة. شعبنا في غزة يعاني. إن شاء الله، سنعمل على تحريرهم أيضا".

وقد عكس ذلك شعورا أوسع نطاقا بين جموع الحاضرين حيث قال الكثيرون إن هذا الإفراج بمثابة لحظة فرح عابرة، بعد 15 شهرا من الموت والدمار في غزة.