مسؤول إسرائيلي: الأسيرات الثلاث بحالة مستقرة ولا حاجة لعلاج طارئ

(وكالات)

أكد رئيس الجهاز الصحي في هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، أن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث اللاتي أطلق سراحهن من قطاع غزة لا يعانين من أي مشكلات صحية طارئة تستدعي تدخلاً علاجياً فورياً.

وجرت عملية تسليم الأسيرات في ساحة السرايا بوسط مدينة غزة، حيث قامت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بنقلهن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن هناك، تم تسليمهن إلى الجيش الإسرائيلي ضمن عملية تبادل الأسرى الأخيرة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة،بعد دخول عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إن أسماء الأسيرات هي رومي جونين البالغة من العمر 24 عامًا، وإميلي دماري 28 عامًا، ودورون شتنبر31 عامًا.