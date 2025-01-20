الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة

غزة- (أ ب)

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة المحاصر، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، قال فليتشر إن أكثر من 630 شاحنة دخلت غزة يوم الأحد، ووصل منها على الأقل 300 محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وقال فليتشر:"لا وقت لنضيعه". وأضاف: "بعد 15 شهرا من الحرب المستمرة، فإن الاحتياجات الإنسانية هائلة".

ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ يوم الأحد مع مرحلة أولية مدتها ستة أسابيع، دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة.

وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، سيجري أيضا إطلاق سراح 33 رهينة من الإسرائيليين لدى حماس في غزة مقابل إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.