وزيرة الخارجية الألمانية تدعو للموافقة على إرسال أسلحة بـ3 مليارات يورو لأوكرانيا

برلين- (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأحد إلى الموافقة على إرسال أسلحة بقيمة 3 مليارات يورو (1 ,3 مليار دولار) إلى أوكرانيا قبل الانتخابات الألمانية المقررة في 23 فبراير.

وأعربت بيربوك عن أملها في أن تتمكن لجنة الميزانية من إنهاء الموافقة في الأسبوع المقبل، كما قالت في مقابلة مع إذاعة "إيه أر دي" العامة.

وقالت بيربوك:"نحن نشهد أن الرئيس الروسي لا يبالي بالحقيقة أننا نمر حاليا بحملة انتخابية ونتجه نحو انتخابات مبكرة"، في إشارة إلى الحرب المستمرة التي يشنها فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقد أثار اقتراح إرسال الأسلحة خلافا بين بيربوك، المنتمية إلى حزب الخضر، والمستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من تيار يسار الوسط.

وقال شولتس إنه لن يوافق على إرسال أسلحة إلا إذا تم تعليق ما يسمى "بكبح الديون"، التي تضع حدودا صارمة للاقتراض الحكومي، لتوفير التمويل اللازم.

وتؤكد بيربوك وزملاؤها من حزب الخضر، إلى جانب الحزب الديمقراطي الحر وتحالف الحزب المسيحي الديمقراطي/ والحزب المسيحي الإشتراكي، أن تمويل المساعدات لأوكرانيا من خلال "النفقات الاستثنائية" هو خيار قابل للتنفيذ.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.