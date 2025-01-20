بابا الفاتيكان: خطط ترامب لمكافحة الهجرة ستكون"عارا"

روما - (د ب أ)

انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن تشديد إجراءات الهجرة عندما يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وفي مقابلة مع برنامج "تشي تيمبو تشي فا" الإيطالي على قناة "نوفا"، سئل البابا عن خطط ترامب لترحيل المهاجرين غير القانونيين بمجرد عودته إلى منصبه.

وقال فرنسيس إنه لم يتحدث مع ترامب منذ فترة ولايته الأولى، ولكن إذا كان صحيحا أنه يريد طرد المهاجرين غير القانونيين "فسيكون ذلك عارا، لأنه يجعل الفقراء والمحرومين يدفعون ثمن اختلال التوازن الاجتماعي".

وأضاف بابا الفاتيكان88 عاما لمقدم البرنامج الإيطالي فابيو فازيو: "هذا لا يصلح. هذه ليست الطريقة لحل الأمور".

وتعتبر العلاقة بين فرنسيس وترامب متوترة.

وقبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فرنسيس عن ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس: "كلاهما ضد الحياة، كلاهما من يطرد المهاجرين ومن يقتل الأطفال"، في إشارة إلى دعم هاريس لحق المرأة في اختيار الإجهاض.

ومن المتوقع أن يؤدي ترامب في واشنطن اليمين الدستورية اليوم الاثنين ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة .

وبحسب التقارير الأمريكية، من المتوقع أن يوقع ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية منذ اليوم الأول، مع تركيز خاص على تدابير مناهضة للهجرة.