مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق عملية إنسانية بـ3 محافظات سورية

وكالات

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الاثنين، أعمالا خيرية في 3 محافظات سورية حصلت من خلالها مئات العائلات على قسائم شرائية ومواد إغاثية ومتنوعة لتخفيف معاناتها، وفقا لروسيا اليوم.

وفي بلدة جنديرس بمحافظة حلب، وزّع مركز الملك سلمان قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في البلدة.

واستفاد من تلك القسائم 1.909 أفراد من الأسر الأكثر احتياجا من متضرري الزلزال فبراير 2023، ضمن مشروع مبادرة "كنف" لتوزيع الكسوة الشتوية في سوريا.

ووزع المركز مساعدات متنوعة على 160 أسرة في محافظة السويداء، إذ تضمنت مواد إعاشية وغذائية ومتنوعة استفاد منها 543 فردا بواقع 160 أسرة، ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي محافظة حمص، وزع مركز الملك سلمان 92 كيس طحين، و92 حقيبة شتوية، و92 حقيبة عناية شخصية في مدينة تلبيسة واستفاد منها 201 فرد بواقع 46 أسرة.