مملوكة لماهر الأسد.. إتلاف 100 مليون حبة من مخدر كبتاغون في سوريا

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لإدارة العمليات في سوريا، إتلاف 100 مليون حبة من مخدر الكبتاغون مملوكة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قبل تصديرها للخارج.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية في بيان، إنه بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من الحصول على معلومات تفيد بوجود شحنات من حبوب كبتاغون مجهزة للتصدير عبر مرفأ اللاذقية إلى عدة دول عربية وغربية، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف البيان، أنه بعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد مواقع الشحنات المخفية في مستودعات قرب مرفأ اللاذقية، والتي تعود ملكيتها لماهر الأسد.

وتابع أن العمليات أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون و"البودرة المخدرة"، التي كانت معبأة داخل ألعاب الأطفال، مما يعكس خطورة هذه العمليات وطرق التهريب المستخدمة.

وأوضح المكتب أن عدد الحبوب التي كانت معدة للتصدير تقدر بحوالي 100 مليون حبة، مما كان سيسبب تهديدا كبيرا للصحة العامة والأمن الاجتماعي في العديد من الدول.