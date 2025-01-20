بسبب "تيك توك".. مراهق يشعل النار في مكتب عضو بالكونجرس الأمريكي

وكالات

أشعل مراهق من ولاية ويسكونسن، النار في مكتب عضو الكونجرس الجمهوري المحلي، إثر غضبه بسبب قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن مكتب مقاطعة "فوند دو لاك" الذي يستخدمه النائب جلين جروثمان، أضرم فيه النار بعد الساعة 1 صباحا بقليل "بالتوقيت المحلي"، إذ حددت السلطات مكان شاب يبلغ من العمر 19 عاما، في مكان قريب اعترف بإشعال الحريق.

وأوضحت الشرطة، أن المراهق أخبر رجال الشرطة أنه أشعل الحريق ردا على المحادثات الأخيرة حول حظر تيك توك، مبينه أن المبنى كان خاليا في ذلك الوقت، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وأشارت الشرطة إلى أن المراهق المتهم محتجز في سجن مقاطعة "فوند دو لاك" بتهمة الحرق العمد.

ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام المحلي تهما إضافية ضد المراهق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لكن الشرطة ذكرت أنه من بلدة ميناشا.

كان الكونجرس الأمريكي، قد أصدر حظرا على التطبيق الصيني الشهير دخل حيز التنفيذ الأحد، ما أثار غضب العديد من مستخدمي "التيك توك" الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا، حتى تدخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتعهد ترامب الأحد، بتوقيع أمر تنفيذي يمنح التطبيق مزيدا من الوقت لإبرام صفقة مع الحكومة الأمريكية لإبقائه قيد التشغيل، وسرعان ما عادت الشركة إلى الإنترنت، دون خوف من العواقب في الوقت الحالي.