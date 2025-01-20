الإفراج عن الأسيرة القيادية في "الجبهة الشعبية" الفلسطينية خالدة جرار

وكالات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن الأسيرة القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" خالدة جرار.

وظهر في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الناشطة "جرار" وهي تمشي في الشارع مرتدية لباس الأسرى وسط هتافات تشيد بها، وفقا لروسيا اليوم.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية، إنه تم الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينياً في إطار عملية التبادل، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل.

ووفقا لقائمة قدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن جميع المفرج عنهم هم من النساء أو القُصر.