متاح الآن.. ترامب يُعلن عودة تطبيق "تيك توك" إلى الولايات المتحدة

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عودة تطبيق "تيك توك" إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن منصة "تيك توك" التي تم حظرها سابقا في الولايات المتحدة، أصبحت متاحة الآن مرة أخرى، قائلا: "تيك توك عاد اليوم إلينا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت إدارة تطبيق "تيك توك" مساء الأحد، أنها في طور استئناف تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة، بعد حصولها على الضمانات اللازمة من ترامب.

ويوم السبت، وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإصدار مرسوم لتأجيل تنفيذ الحظر على "تيك توك" فور تنصيبه الاثنين.

وفي وقت سابق، أفاد الآلاف من مستخدمي موقع "تيك توك" الأمريكيين بتوقف عمل المنصة في الولايات المتحدة، واختفاء تطبيقها من متجر التطبيقات App Store.

وجاء في الإشعار الذي تلقاه مستخدمو المنصة: "تم اعتماد قانون حظر استخدام منصة تيك توك في الولايات المتحدة.. للأسف هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المنصة في الوقت الحالي، نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أوضح أنه سيعمل معنا لإيجاد حل لاستعادة عمل تيك توك بمجرد توليه منصبه".

كانت "تيك توك" قد هددت بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية، في 17 يناير، قانونا اتحاديا يحظر تطبيق "تيك توك" اعتبارا من الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه.