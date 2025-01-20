بينهم نساء وأطفال.. إسرائيل: ما يزال لدى حماس 94 رهينة في غزة

وكالات

أكد الممثل الرسمي للجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، أنهم يعتقدون أن 94 رهينة ما يزالوا محتجزين لدى حماس في غزة، وذلك بعد الإفراج عن 3 رهينات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال هاجاري: "لا يمكننا ولا يجب أن ننسى، أن 94 رهينة، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، لا يزالون في أسر حماس، ولن تكتمل مهمتنا حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم"، ولم يذكر هاجاري عدد الرهائن الأحياء منهم.

كانت السلطات الإسرائيلية قد قدرت في وقت سابق، أن عدد الرهائن المتبقية لدى حماس، 98 شخصا بين أحياء وأموات.

يذكر أن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بدأت مساء اليوم الأحد، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه من قبل الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.