دونالد ترامب يعد ببناء "القبة الحديدية" الأمريكية لحماية الولايات المتحدة

وكالات

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ببدء إنتاج ونشر أنظمة دفاع صاروخي تكتيكية تحمل اسم "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في الساحة الرياضية "كابيتال وان" في واشنطن: "سأصدر أوامر لقواتنا العسكرية ببدء بناء درع صاروخي عظيم 'القبة الحديدية'، وسيتم إنتاجه بالكامل في الولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن هذا النظام سيكون جزءًا من خطته لتعزيز الأمن القومي وحماية الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية المحتملة.

يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات ترامب لتنصيبه الرئاسي المقرر اليوم الاثنين، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي للبلاد.

"القبة الحديدية" هي نظام دفاعي يستخدم لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وقد تم تطويره واستخدامه في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يثير هذا الإعلان ردود فعل متباينة، حيث قد يرى البعض فيه خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي، بينما قد يعبر آخرون عن مخاوفهم بشأن التكاليف الباهظة والتحديات التقنية المرتبطة ببناء مثل هذا النظام.

وقال: "بعد سنوات عديدة من تعزيز الدول الأخرى وحماية حدودها وأراضيها، سنبدأ أخيرا في بناء بلدنا وحماية حدودنا وحماية مواطنينا".

كما وعد أيضا باستعادة حرية التعبير ودعم حق المواطنين في امتلاك الأسلحة وإنهاء الهجرة غير الشرعية، مضيفا "لن نسمح باحتلالنا سنكون أمة حرة وفخورة، وسيبدأ ذلك عند الظهر اليوم الاثنين".

يذكر أن ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر 2024، كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وضمان تفوقها العسكري على الساحة العالمية.