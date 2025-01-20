وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، انتشال عشرات الشهداء والمصابين في رفح، جنوبي القطاع، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إنه في اليوم الأول لاتفاق التهدئة بغزة، انتشلت قواتنا برفح 79 شهيدا، منهم 21 مجهولي الهوية، كما تم نقل 14 إصابة إلى مستشفيات خان يونس، عقب اختراق الاحتلال اتفاق وقف اطلاق النار.

وأضاف أنه تم تحييد 12 جسما مشبوها من مخلفات الاحتلال، وفتح 8 طرق رئيسية في مدينة رفح.

وصباح الأحد، وقبيل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أطلقت مدفعية الاحتلال المتمركزة عند محور فيلادلفيا قذائفها باتجاه وسط مدينة رفح.

وأطلقت آليات الاحتلال المتوغلة وسط مدينة رفح النار بكثافة تجاه منازل المواطنين.

وتم استهداف جنوب قطاع غزة، منذ مساء أمس السبت، خصوصا في منطقة المواصي غرب رفح، وقيزان النجار بخان يونس.

كما شن جيش الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء جدد وسقوط جرحى، وذلك بعد دقائق من بدء الموعد المحدد لسريان الهدنة وفق اتفاق إطلاق النار، الذي أعلنت إسرائيل أنه لن يدخل حيز التنفيذ دون تسليم حركة حماس لقائمة المحتجزات.

واستشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على حي الشعف شرق مدينة غزة.

كما استشهد 3 مدنيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في محيط دوار الكويت جنوبي حي الزيتون.

ووصل عدد من الشهداء إلى مستشفى المعمداني نتيجة استهدافات عدة لجيش الاحتلال في مناطق الزيتون والشعف والإدارة المدنية.

وفي وسط قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال بالرصاص عددًا من المواطنين شمال مدخل مخيم البريج، ما أسفر عن سقوط مصابين.