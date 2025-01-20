هيئة السجون الإسرائيلية: إطلاق سراح 90 أسيرًا فلسطينيًا من سجن عوفر

وكالات

أعلنت هيئة السجون في إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وبدء إجراءات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من سجن عوفر

ووصلت الأسيرة المقدسية زينة بربر، إلى منزل عائتها في القدس بعد الإفراج عنها من سجن المسكوبية.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله، قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.