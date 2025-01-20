بعد إطلاق سراحهن اليوم.. ماذا نعرف عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث؟

وكالات

أفرجت حركة حماس بموجب الاتفاق، اليوم الأحد، عن 3 أسيرات إسرائيليات ضمن المرحلة الأولى من الصفقة مع إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن الأسيرات الثلاث دخلن إلى إسرائيل برفقة عدد من قواته.

من بين الأسيرات الثلاث، أطلقت حركة حماس سراح الأسيرة رومي جونين، بعد أن كانت أحضرتها إلى قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

وكانت جونين حينذاك، تحضر حفل نوفا الموسيقي خلال الهجوم، ثم اختبأت لعدّة ساعات مع عدد من رفقائها الذين حضروا الحفل.

وفي أثناء اختبائها، تحدثت جونين صاحبة الـ24 عاما، مع عائلاتها عبر الهاتف، حيث اقترب منها عناصر حركة حماس لتصرخ قائلة: "سأُقتل اليوم".

إميلي دماري

وكانت الأسيرة الثالثة المفرج عنها اليوم الأحد، إيميلي دماري التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإسرائيلية، تبلغ 28 عاما.

وعثر عناصر حماس عليها خلال تواجدهم بمستعمرة كيبوتس كفار عزة بغلاف غزة.

وقد نشأت دماري في العاصمة لندن، وتقول والدتها إنها أُصيبت برصاصة في يدها قبل اقتيادها إلى غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإفراج عن امرأة بريطانية-إسرائيلية إلى جانب أسيرتين أخرتين اليوم الأحد بأنه "خبر رائع طال انتظاره".

دورون شطنبر خير

إلى جانب دماري وجونين، أفرجت حركة حماس عن الأسيرة دورون شطنبر خير، بعد أن عثر عليها عناصر حماس يوم 7 أكتوبر في منزلها في كيبوتس كفار عزة، ليصطحبوها إلى غزة.

وقبل أسرها، تواصلت شطنبر، صاحبة الـ30 عاما مع أسرتها عبر الهاتف، وأخبرتهم أن مقاتلي حماس باتوا على مقربة من منزلها.

وبعد مرور دقائق قليلة، بعثت الممرضة البيطرية برسالة صوتية إلى أصدقائها تخبرهم فيها، أن مقاتلي حماس عثروا عليها.