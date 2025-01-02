حضور مسؤولين ودبلوماسيين عزاء شقيق وزير الخارجية بمسجد عمر مكرم

وكالات

شهد عزاء شقيق وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، التي أقيمت مساء اليوم في مسجد عمر مكرم، حضور عدد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات. كان من بين الحضور رئيس الوزراء المصري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء، الذين قدموا تعازيهم لأسرة الفقيد.

وحرص عدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والهجرة على تقديم واجب العزاء، مساء الخميس، لوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر محمد أحمد عبد العاطي.

فيما حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تقديم واجب العزاء، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي.

وقدم وزراء الحكومة المصرية على واجب العزاء، ومنهم نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والمستشار محمود فوزي وير الشؤون النيابية، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى.

فيما حرص الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تقديم واجب العزاء، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي عمرو الليثي والسفراء العرب والأجانب وقيادات في وزارة الداخلية المصرية.