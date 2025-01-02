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لبنان.. مصادرة طائرة إيرانية كانت تحمل ملايين الدولارات لحزب الله

11:29 م الخميس 02 يناير 2025

مصادرة طائرة إيرانية كانت تحمل ملايين الدولارات لح

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القاهرة- مصراوي

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن طائرة إيرانية تابعة لشركة ماهان للطيران يشتبه بأنها تحمل ملايين الدولارات لحزب الله وصلت إلى لبنان.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن أمن مطار بيروت منع الشحنة من مغادرة المطار، وأعلن أنه سيتم مصادرة أي أموال يتم العثور عليها على متن الطائرة.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فقد تم تخصيص أحد المدرجات البعيدة عن حدود المطار للطائرة "للتأكد من تفتيشها وعدم دخولها من قبل جهات مرتبطة بالضاحية".

ويشهد المطار حالة استنفار، إضافة إلى حركة مرور كثيفة في منطقته، مع استنفار الجيش اللبناني حسب وسائل اللبنانية.

مطار بيروت شركة ماهان للطيران حزب الله لبنان طائرة إيرانية
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