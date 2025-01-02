الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 420 شخصا بغارات أمريكية بريطانية

(د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، مقتل وإصابة 420 شخصا بغارات أمريكية بريطانية على اليمن خلال عام.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة "اكتمل عام على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا وبلغت عمليات القصف الجوي والبحري على اليمن 931 غارة وقصفا بحريا". ‏‎

وأضاف أن: "عدد شهداء اليمن خلال عام من العدوان الأمريكي البريطاني بلغ 106 فيما وصل عدد الجرحى 314".

وتحدث بأن "العدوان الأمريكي على اليمن ساهم بالفعل في تطوير قدراتنا العسكرية لأننا في معركة بهذا المستوى مع التقنيات والإمكانات الأمريكية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.