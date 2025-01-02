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نتنياهو يوافق على إرسال وفد لاستئناف محادثات الصفقة في قطر

10:22 م الخميس 02 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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(د ب أ)

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد لاستئناف المحادثات الخاصة بالأسرى في قطر، بحسب بيان لمكتب نتنياهو اليوم الخميس.

وقال البيان إن “نتنياهو سمح لوفد من الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي بمواصلة المفاوضات في الدوحة"،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون في الأيام الأخيرة عن تشاؤمهم بسبب تعثر المحادثات وسط رفض حماس إصدار قائمة بأسماء الرهائن الأحياء الذين يمكنها إطلاق سراحهم.

من جانبها، أشارت حماس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي إلى تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والتي تجري بوساطة قطرية ومصرية، ملقية باللائمة على إسرائيل.

وقالت إن إسرائيل تضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطر إسرائيل حماس
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