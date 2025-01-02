إسرائيل تعلن خروج نتنياهو من المستشفى بعد جراحة في البروستاتا

د ب أ

خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، من مستشفى هداسا عين كارم بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا يوم الأحد الماضى.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى ونقلته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم "أن أطباء رئيس الوزراء كتبوا في تقريرهم أن حالته مستقرة، وأنه يتعافى بصورة مرضية من الجراحة ووافقوا على خروجه من المستشفى".

وكان نتنياهو قد خضع لعملية جراحية ناجحة يوم الأحد الماضي لاستئصال البروستاتا، حسبما قال مسؤولو المستشفى.