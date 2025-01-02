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إسرائيل تعلن خروج نتنياهو من المستشفى بعد جراحة في البروستاتا

09:08 م الخميس 02 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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د ب أ

خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، من مستشفى هداسا عين كارم بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا يوم الأحد الماضى.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى ونقلته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم "أن أطباء رئيس الوزراء كتبوا في تقريرهم أن حالته مستقرة، وأنه يتعافى بصورة مرضية من الجراحة ووافقوا على خروجه من المستشفى".

وكان نتنياهو قد خضع لعملية جراحية ناجحة يوم الأحد الماضي لاستئصال البروستاتا، حسبما قال مسؤولو المستشفى.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مستشفى هداسا عين كارم نتنياهو
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