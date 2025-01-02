بايدن يكرم قادة التحقيقات في اقتحام الكابيتول بثاني أعلى وسام مدني

(أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن منح ثاني أعلى وسام مدني إلى ليز تشيني وبيني تومسون، وهما النائبان اللذان قادا التحقيق البرلماني في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 من قبل أنصار دونالد ترامب، واللذان قال ترامب إنه يتعين سجنهما لدورهما في التحقيق.

وسيمنح بايدن وسام المواطنين الرئاسي إلى 20 شخصا في حفل يقام اليوم الخميس في البيت الأبيض، من بينهم أمريكيون ناضلوا من أجل المساواة في الزواج، ورائد في علاج الجنود الجرحى، واثنان من أصدقاء الرئيس القدامى هما عضوا مجلس الشيوخ السابقان تيد كوفمان (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) وكريس دود (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت).

وقال البيت الأبيض في بيان: "يؤمن الرئيس بايدن بأن هؤلاء الأمريكيين تربطهم النزاهة المشتركة والالتزام بخدمة الآخرين. إن البلاد أصبحت أفضل بفضل تفانيهم وتضحياتهم".

وكان بايدن كرم العام الماضي أشخاصا شاركوا في الدفاع عن مبنى الكابيتول من مثيري الشغب، أو ساهموا في حماية إرادة الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما حاول ترامب قلب نتائج الانتخابات.

وقادت تشيني ، عضوة الكونجرس السابقة في وايومنج ، وتومسون ، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي ، لجنة مجلس النواب التي حققت في التمرد.

وأكد التقرير النهائي للجنة أن ترامب انخرط إجراميا في "مؤامرة متعددة الأجزاء" لإلغاء النتائج القانونية للانتخابات التي خسرها أمام بايدن وفشل في التصرف لمنع أنصاره من مهاجمة مبنى الكابيتول.

وكتب تومسون أن ترامب "أشعل تلك النار".

وقالت تشيني ، التي خسرت مقعدها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في أغسطس الماضي، في وقت لاحق إنها ستصوت للديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي لعام 2024 وقامت بحملة مع المرشحة الديمقراطية ، ما أثار حفيظة ترامب.

وكان بايدن يدرس ما إذا كان سيقدم عفوا وقائيا لتشيني وآخرين ممن استهدفهم ترامب.

ولا يزال ترامب ، الذي فاز في انتخابات 2024 وسيتولى منصبه في 20 يناير الجاري ، يرفض التراجع عن أكاذيبه حول السباق الرئاسي لعام 2020 وقال إنه سيعفو عن مثيري الشغب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وخلال مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على قناة إن بي سي ، قال الرئيس المنتخب إن "تشيني فعلت شيئا لا يغتفر ، إضافة إلى تومسون والآخرين في لجنة البلطجية السياسيين غير المختارين " ، وزعم بدون الكشف عن أي دليل أنهم "حذفوا ودمروا" الشهادات التي جمعوها.

وقال: "بصراحة ، يجب أن يذهبوا إلى السجن".

وأكد مدير الاتصالات في حكومة ترامب المقبلة ستيفن تشيونج أن تشيني وتومسون كانا "مصدر إحراج لهذا البلد" لسلوكهما في اللجنة.

ومن بين من سيمنحهم بايدن الأوسمة، المحامية ماري ماري بونوتو ، التي ناضلت من أجل إضفاء الشرعية على زواج المثليين ، وإيفان وولفسون ، زعيم حركة المساواة في الزواج.