برلماني لبناني: حزب الله يريد التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير

(د ب أ)

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لـ "حزب الله" النائب حسن فضل الله، في كلمة له اليوم الخميس، إن حزب الله يريد التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من يناير الجاري، معتبرا أن أهم صفة برئيس الجمهورية أن يكون سيادياً حقيقياً.

وأضاف فضل الله "إن هذا يحتاج إلى تفاهمات بين الكتل النيابية الأساسية وبين الملتقين على قواسم مشتركة."

واعتبر أن "أهم صفة برئيس الجمهورية أن يكون سياديا حقيقيا، وأن يواجه أي اعتداء على السيادة وخصوصا من قبل العدو الإسرائيلي، ونأمل أن نصل إلى نتيجة في الموعد المحدد".

وأضاف "إننا ذاهبون إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بتفاهم كامل بين حزب الله وحركة أمل، ليكون لدينا رئيس قادر على التعاون مع الجميع في لبنان، ولا نريد لأحد أن يُعزل، ونحن ضد عزل أي طرف، وضد المخاصمات السياسية بمعزل عن آراء الآخرين، بل على العكس".

وتابع فضل الله "نحن منفتحون على النقاشات والحوارات والتعاون مع من يريد أن يتعاون، لنلتقي جميعا على إعادة نظم المؤسسات الدستورية بما يساعد على النهوض بالبلد ومعالجة آثار العدوان الإسرائيلي من جهة، وعلى إمكانية تحسين الأوضاع للمرحلة المقبلة من جهة ثانية".

يذكر أن رئيس المجلس النيابي بري كان قد حدّد سابقاً التاسع من يناير الحالي، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأعلن أنه سيدعو السفراء إلى الجلسة.

وكانت قد انتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.