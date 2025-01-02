رومانيا: مرشح اليمين المتطرف يتحدى قرار المحكمة إلغاء الانتخابات الرئاسية

(د ب أ)

قرر المرشح اليميني المتطرف في انتخابات الرئاسة الرومانية، كلين جورجيسكو، اتخاذ إجراءات قانونية ضد إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات والتي فاز بها.

ونقلت وسائل الإعلام الرومانية عن محاميته ماريا فاسي قولها اليوم الخميس، إن جورجيسكو تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بهذا الشأن.

وحقق جورجيسكو /62 عاما/، والذي لم يكن معروفا إلى حد كبير قبل أن تكتسب آرائه المتطرفة الموالية لروسيا زخما على وسائل التواصل الاجتماعي، فوزا مفاجئا في الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر الماضي.

ثم أعلنت المحكمة الدستورية الرومانية بطلان النتيجة وأمرت بإعادة الانتخابات، مشيرة إلى مخالفات واسعة النطاق خلال العملية الانتخابية بأكملها.

وتردد أن جورجيسكو يطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإصدار أمر للدولة الرومانية بأن تعدل عن قرارها بإلغاء الجولة الأولى من التصويت وتنظيم جولة ثانية.

ومع ذلك، بعد قرار المحكمة الدستورية، يتعين إعادة عملية الانتخابات الرئاسية بالكامل، ومن بين ذلك فحص وضع المرشحين.