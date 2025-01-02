القتيل في حادث انفجار فندق ترامب جندى بالجيش الأمريكي

القاهرة- مصراوي

قال مسؤولون إن الرجل الذي لقي حتفه فى انفجار شاحنة "تسلا سايبرترك"أمام فندق"ترامب إنترناشيونال" في لاس فيجاس كان جنديا بالجيش الأمريكي.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة أسوشيتد برس يوم الخميس، إن الشخص الذي توفي في انفجار سيارة تسلا إلكترونية مليئة بالمتفجرات خارج فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيجاس، كان جنديًا في الخدمة الفعلية بالجيش الأمريكي.

تعرف اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون على الرجل داخل الشاحنة الصغيرة ذات المظهر المستقبلي باسم ماثيو ليفلسبيرجر. وتحدث المسؤولون إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة التحقيق الجاري.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن ليفلسبيرجر كان عضوًا في الجيش في الخدمة الفعلية قضى بعض الوقت في القاعدة المعروفة سابقًا باسم فورت براج، وهي قاعدة عسكرية ضخمة في ولاية كارولينا الشمالية تضم قيادة القوات الخاصة للجيش. كما تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيل خدمته.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي يوم الخميس، في منشور على موقع X إنه "يقوم بنشاط إنفاذ القانون" في منزل في كولورادو سبرينغز يتعلق بانفجار الأربعاء لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

جاء انفجار الشاحنة، المليئة بقذائف الهاون والألعاب النارية وعبوات وقود المخيم، بعد ساعات من اصطدام شمس الدين بهار جبار البالغ من العمر 42 عامًا بشاحنة بحشد في الحي الفرنسي الشهير في نيو أورلينز في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا قبل أن تقتل برصاص الشرطة.

تم التحقيق في هذا الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا وتعتقد الشرطة أن السائق لم يكن يتصرف بمفرده.