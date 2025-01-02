إسرائيل تشن غارة عنيفة على مستودعات ذخيرة في ريف دمشق

وكالات

تعرض موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي، لغارة شنتها طائرة إسرائيلية، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الموقع المستهدف يحتوي على مستودعات ذخيرة وأسلحة حيث ما تزال أصوات الانفجارات تسمع بوضوح في المنطقة.

وعقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، دأبت إسرائيل على استهداف مواقع الأسلحة والذخيرة التي كانت تتبع للجيش السوري في عدة مناطق.

وبالتوازي مع القصف احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود بين البلدين.