لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجيش الروسي يكبّد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

05:18 م الخميس 02 يناير 2025

الجيش الروسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبدها خسائر فادحة.

وقال البيان "خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من آليات ثقيلة و7 ألوية ميكانيكية و3 ألوية هجوم جوي ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في عدة مناطق"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش والمدفعية الروسية، استهدفت أفرادا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوفكا، وجيفو، وزاوليشينكا، وليبيديفكا، وميرني، وميخائيلوفكا، ونيكولسكي، وروسكوي، بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وبيلوفودي، وفودولاجي، وزورافكا، وبافلوفكا في مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت خلال اليوم، أكثر من 580 عسكريا، كما تم تدمير دبابة، وناقلة جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة وقطعتي مدفعية، ومدفعا مضادا للطائرات و36 مركبة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

الجيش الروسي القوات الأوكرانية محور كورسك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
تنظيم الاتصالات: رسائل للمواطنين بقيمة جمارك الهاتف المحمول الأسبوع المقبل
مصر 2025.. ماذا ينتظر الاقتصاد وأفضل وسيلة لاستثمار أموالك؟