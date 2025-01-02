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إيلون ماسك يدعو للإفراج عن ناشط بريطاني متطرف معادٍ للإسلام

04:38 م الخميس 02 يناير 2025

إيلون ماسك

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لندن - (د ب أ)

بدأ الملياردير وقطب التكنولوجيا الأمريكي، إيلون ماسك، العام الجديد بدعم علني مستمر للجماعات اليمينية المتطرفة وبالهجوم على السياسيين المنتخبين في أوروبا.

وحول ماسك تركيزه مرة أخرى إلى بريطانيا، بعد استهدافه مؤخرا للمستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي وصفه بأنه "أحمق"، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي نعته بـ "الطاغية".

ونشر ماسك، اليوم الخميس رسالة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها، دافع فيها عن الناشط البريطاني اليميني المتطرف والمسجون حاليا، تومي روبنسون، وكتب: "أطلقوا سراح تومي".

كما شارك رئيس شركة تسلا حساب روبنسون ومنشورات أخرى تصف الناشط اليميني المتطرف والمعادي للإسلام بأنه سجين سياسي.

روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، هو المتطرف اليميني المتطرف الأكثر شهرة في بريطانيا.

إيلون ماسك الإفراج عن ناشط بريطاني متطرف الجماعات اليمينية المتطرفة
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