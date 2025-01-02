سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف قيادة اللواء 90 بريف دمشق

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت ريف العاصمة دمشق الغربي.

وأشارت مصادر تقارير إعلامية، إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت قيادة اللواء 90 بمنطقة سعسع في ريف العاصمة السورية، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

ويُعد اللواء 90 الواقع شمال القنيطرة، أحد أهم الألوية المدرعة في الجيش السوري السابق، كما كان يعتبر أحد أذرع إيران العسكرية على الحدود السورية الإسرائيلية.

ويضم اللواء العديد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إذ يحتوي على منظومة حرب إلكترونية طراز "آر 330"، وكذلك عربات شيلكا طورها الإيرانيون.