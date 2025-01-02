أمريكا.. التحقيق في صلة محتملة بين هجوم نيو أورليانز والانفجار أمام فندق "ترامب"

لاس فيجاس - (أ ب)

يبحث المحققون الأمريكيون احتمال وجود صلة بين هجوم الدهس المميت الذي وقع في نيو أورليانز، وانفجار شاحنة "تسلا سايبرترك" أمام فندق "ترامب إنترناشيونال" في لاس فيجاس صباح أول أيام العام الجديد.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، ثمة دلائل تشير إلى وجود صلة محتملة بين السائقين من خلال عملهما مع الجيش الأمريكي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوقات عمل الرجلين في منطقة عسكرية - أو أي مكان آخر - متداخلة.

ونقلت قناة "دنفر 7" عن مصادر رسمية، أن السائقين كانا يعملان في نفس القاعدة العسكرية الأمريكية، وبحسب السلطات، فإن هذا يعد خط تحقيق مهم محتمل، بحسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز".

ويتناول المحققون الاتحاديون الأمريكيون مع حادث نيو أورليانز، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، باعتباره عملا إرهابيا، وعثرت خدمات الطوارئ على متفجرات محتملة، وعلم لتنظيم داعش في السيارة المستخدمة في الهجوم.

وانضم شمس الدين جبار إلى الجيش الأمريكي في عام 2007، حيث خدم كعضو نشط في مجالي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، وخدم مع الجيش في أفغانستان من عام 2009 إلى عام 2010، حسبما ذكر الجيش.

وانتقل جبار إلى قوات احتياطي الجيش في عام 2015 وغادر الخدمة في عام 2020 برتبة رقيب أول.

وقال الرئيس جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على المقاطع المصورة التي نشرها السائق على وسائل التواصل الاجتماعي.