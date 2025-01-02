تقرير حقوقي: مقتل 1264 مدنيًا في سوريا خلال العام الماضي

دمشق - (د ب أ)

أعلنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، توثيق مقتل 1264 مدنياً في سوريا خلال عام 2024.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، إن من بين القتلى 242 طفلاً و118 سيدة، و86 ضحية بسبب التعذيب، مشيرة إلى مقتل 503 مدنيين في سوريا في ديسمبر الماضي، بينهم 96 طفلاً و49 سيدة، وأربع ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد وسيدة واحدة.

وأشار التقرير إلى أنَّه من بين 1264 مدنياً الذين تم توثيق مقتلهم في عام 2024، قتلت قوات نظام بشار الأسد 356 مدنياً، بينهم 92 طفلاً و40 سيدة، بينما قتلت القوات الروسية 29 مدنياً بينهم تسعة أطفال وسيدتين.

ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قتلت 166 مدنياً بينهم 23 طفلاً وست سيدات، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 25 مدنياً بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات، كاشفا عن تسجيل مقتل 21 مديناً، بينهم طفلان وسيدتان على يد هيئة تحرير الشام.

وأشار التقرير إلى مقتل أربعة مدنيين بينهم طفل على يد قوات تنظيم داعش، وطفل على يد قوات التحالف الدولي، مشيرا إلى تسجيل مقتل 662 مدنياً، بينهم 111 طفلاً و65 سيدة، على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلَّت ثانياً محافظة درعا بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظة إدلب 13%، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11%.

كما وثَّق التقرير مقتل 86 شخصاً تحت التعذيب في عام 2024، جميعهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منهم 52 مدنياً بينهم طفلا على يد قوات نظام بشار الأسد، و17 على يد هيئة تحرير الشام، وستة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و10 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفلان وسيدة، فيما تم تسجيل حالة واحدة على يد جهات أخرى.