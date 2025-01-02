آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في جنوب لبنان تحت تغطية مدفعية

بيروت - (د ب أ)

توغلت دورية إسرائيلية معززة بدبابات الميركافا وآليات وجرافة اليوم الخميس، في أطراف بلدة بيت ليف بجنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، قام الجنود الإسرائيليون بتفتيش بعض المنازل والأحراج في البلدة، مشيرة إلى تعرض منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف وياطر في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مرتين أطراف بلدة ياطر في جنوب لبنان، بحسب قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

وحلّق الطيران الحربي المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض صباح اليوم، في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، كما حلّقت طائرات استطلاعية إسرائيلية في أجواء مدينة صور وقرى القضاء في جنوب لبنان.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.





