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السفارة السورية بالقاهرة تصدر إرشادات لمواطنيها الراغبين بالعودة إلى سوريا

01:39 م الخميس 02 يناير 2025

السفارة السورية بالقاهرة

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وكالات

قالت السفارة السورية بالقاهرة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنها ستوفر تذاكر مرور مجانية لمواطنيها الذين لا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية، الراغبين في العودة إلى سوريا.

وأوضحت في منشورها: "نظراً لتعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية في ظل الظروف الحالية، ورداً على التساؤلات المتكررة من الإخوة المواطنين الراغبين بالعودة إلى سوريا ولا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية، تود السفارة التوضيح بإمكانية منحهم تذاكر مرور مجانية للعودة إلى سوريا".

وأوضحت: "الحصول على تذكرة المرور يتم في ذات اليوم دون موعد مسبق ويتطلب إحضار وثيقة إثبات شخصية وعدد 2 صورة شخصية".

السفارة السورية بالقاهرة العودة إلى سوريا روسيا
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