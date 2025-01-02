إعلام لبناني: مصر أرسلت مذكرة لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي

وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة التمييزية في لبنان تلقت مذكرة مصرية تطالب بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى القاهرة.

وأشارت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية، إلى أن النائب العام اللبناني جمال الحجار بصدد دراسة المذكرة المصرية قبل تحديد جلسة لإصدار قرار فيها.

وكانت دولة الإمارات قد سلمت السفارة اللبنانية أبو ظبي، طلبا رسميا لترحيل عبد الرحمن القرضاوي إليها.

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية نجل الداعية القرضاوي خلال عودته من رحلة إلى سوريا.

وانتهت المباحث الجنائية المركزية اللبنانية من استجواب عبد الرحمن القرضاوي، بعدما أصدر القضاء أمرا بتوقيفه حتى ورود طلب الاسترداد من مصر والإمارات.

وكان النائب العام اللبناني، أكد أنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد رسمي للقرضاوي لاتخاذ قرار بشأنه.