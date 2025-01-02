خطط لقتل عائلته.. تسجيلات لمنفّذ هجوم نيو أورليانز الأمريكية تكشف دوافع الهجوم

وكالات

رغم مرور ساعات على حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز الأمريكية مساء الأربعاء، لا تزال السلطات الأمريكية تبحث إمكانية وجود شركاء لمنفذ الهجوم شمس الدين جبار الذي لقي مصرعه عقب الهجوم.

وخلال عملية التحري عن جبار، عثرت السلطات على عدّة مقاطع مصوّرة سجّلها المتهم قبيل تنفيذ هجومه خلال رحلته من تكساس إلى لويزيانا حيث ارتكب الحاث، بحسب ما ترجّحه سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

وفي تلك الفيديوهات، تحدث جبار عما واجهه من صعوبات وكذلك انفصاله عن زوجته، كما تطرق إلى أنه خطط في وقت سابق لجمع عائلته ومن ثم قتلهم، وفق مسؤولين مطلعين.

وفي تسجيل آخر أعلن الجندي السابق بالجيش الأمريكي، انضمامه إلى تنظيم الدولة "داعش"، مبيّنا الأسباب التي دفعته إلى الالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتعليقا على الواقعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، إن جبّار صاحب الـ42 عاما، أوضح على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل تنفيذ الهجوم بساعات قليلة أنه "استلهم هجومه من داعش".

واقتحم جبار الذي يقيم في تكساس، بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس العام الجديد في شارع "بوربون" بالحي الفرنسي، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.