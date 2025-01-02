حركة الجهاد: أحد الأسرى الإسرائيليين حاول الانتحار بعدما أفشل نتنياهو المفاوضات

وكالات

قال الناطق العسكري باسم فصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، اليوم الخميس، إن فرقهم الطبية تعاملت قبل 3 أيام مع محاولة انتحار أحد الأسرى الإسرائيليين لديهم.

وأكد أبو حمزة ان الأطباء نجحوا في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية، مشيرا إلى أن حالة الأسير النفسية تدهورت بعد وضع حكومة رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطا جديدة أدت لفشل إطلاق سراحه.

وأوضح أبو حمزة، أن الأسير الإسرائيلي الذي حاول الانتحار كان مقررا إطلاق سراحه بالمرحلة الأولى من الصفقة.

وأشار الناطق العسكري لسرايا القدس، إلى أنه بعد محاولة انتحار الأسير قررت سرايا القدس تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى.