أمريكا.. السلطات تحقّق فيما إذا كان انفجار شاحنة خارج فندق ترامب عملًا إرهابيًا

واشنطن - (د ب أ)

قال جيريمي شوارتز، كبير العملاء المكلفين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، إن السلطات الأمنية الأمريكية تحقق حاليا فيما إذا كان انفجار شاحنة طراز "تسلا سايبرترك" أمام "فندق ترامب الدولي" في لاس فيجاس، عملا إرهابيا.

وقالت شرطة لاس فيجاس، إن الانفجار أسفر عن مقتل سائق الشاحنة وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح طفيفة.

ولم يتطرق شوارتز إلى أي تفاصيل عن السائق.

ومن جانبه، أوضح كيفن ماكماهيل، المأمور لدى شرطة لاس فيجاس، في مؤتمر صحفي منفصل، أن السلطات تعرف بالفعل اسم الشخص الذي استأجر الشاحنة، وأقر بأن هناك اسما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.





