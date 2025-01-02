روسيا: مسؤولية وقف إمدادات الغاز عبر أوكرانيا تتحملها واشنطن وكييف والأوروبيون

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة ونظام كييف وسلطات الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الخارجية الروسية، أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا ويؤثر سلبا على مستوى معيشة الأوروبيين.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إن إيقاف تدفق الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا يمثل هزيمة كبيرة لموسكو.

وأضاف زيلينسكي، أنه حين تولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئاسة لأول مرة قبل أكثر من 25 عاما، كان حجم الغاز الروسي الذي يمر عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا يصل إلى أكثر من 130 مليار متر مكعب سنويا.

وتابع في منشور على تطبيق تليجرام: "اليوم، عبور الغاز الروسي هو (صفر). وهذه واحدة من أكبر هزائم موسكو".

كانت أوكرانيا قررت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنهاء عقد عبور الغاز الطبيعي الذي أبرمته مع شركة جازبروم الروسية، الحكومية، لتصدير الغاز.

وأشار زيلينسكي، إلى أن معظم الدول الأوروبية استعدت بشكل كاف للمرحلة الانتقالية، لكنه أكد أن مولدوفا بحاجة للدعم خلال هذه الفترة.

وفي الوقت نفسه، شدد زيلينسكي على ضرورة التغلب على "هستيريا بعض الساسة الأوروبيين الذين يفضلون التعامل مع مخططات موسكو التي تدار بأسلوب المافيا بدلا من اتباع سياسات طاقة شفافة".

ويبدو أن هذه الملاحظة تستهدف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي انتقد قرار أوكرانيا.

وقال زيلينسكي أيضا، في منشوره، إنه يأمل أن يتم إرسال مزيد من شحنات الغاز الأمريكي إلى أوروبا، بحسب ما أعلنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه كلما زاد الغاز المتوفر في السوق، انخفضت الأسعار.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يزيل آخر آثار اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.











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