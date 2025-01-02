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إذاعة الاحتلال: 28 جنديًا إسرائيليًا انتحروا منذ بدء الحرب على غزة

10:43 ص الخميس 02 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن 28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، موضحة أن من بينهم 16 من قوات الاحتياط في أعلى رقم منذ 13 عاما.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 891 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة وهو الرقم الأعلى منذ حرب يوم الغفران "حرب أكتوبر عام 1973".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه خلال العشر سنوات السابقة للحرب قُتل 152 ضابطا وجنديا إسرائيليا بما في ذلك خلال عملية الجرف الصامد صيف 2014 "الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 يوليو عام 2014".

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