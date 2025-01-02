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جرحى في اشتباكات عشائرية بجنوب سوريا

10:24 ص الخميس 02 يناير 2025

اشتباكات

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دمشق - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، بسقوط جرحى في اشتباكات عشائرية شمالي درعا في جنوب البلاد.

وذكر "تلفزيون سوريا" اليوم أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين مسلحين من عشائر البدو في منطقة الصافيا قرب مدينة إزرع شمالي درعا، مشيرا إلى أن الاشتباكات المسلحة مستمرة منذ أكثر من يوم بين عوائل البدو.

وأضاف أن إدارة العمليات العسكرية دخلت إلى إزرع لملاحقة فلول النظام الفارين من عملية التسوية، لافتا إلى أن مدينة إزرع لم تخضع لقوات المعارضة إبان سنوات الثورة وبقيت مركزا أمنيا تابعا للنظام السوري السابق.


اشتباكات سوريا دمشق
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