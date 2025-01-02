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الدفاعات الروسية تسقط 13 مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:18 ص الخميس 02 يناير 2025

مسيرات أوكرانية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.


مسيرة أوكرانية موسكو الدفاعات الروسية وزارة الدفاع الروسية
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