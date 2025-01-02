بايدن يكرّم قادة التحقيقات في اقتحام الكابيتول بثاني أعلى وسام مدني

واشنطن - (أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن منح ثاني أعلى وسام مدني إلى ليز تشيني وبيني تومسون، وهما المشرعان اللذان قادا التحقيق البرلماني في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 من قبل أنصار دونالد ترامب.

وسيمنح بايدن وسام المواطنين الرئاسي إلى 20 شخصا في حفل يقام اليوم الخميس في البيت الأبيض، من بينهم أمريكيون ناضلوا من أجل المساواة في الزواج، ورائد في علاج الجنود الجرحى، واثنان من أصدقاء الرئيس القدامى هما عضوا مجلس الشيوخ السابقان تيد كوفمان (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) وكريس دود (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت).

وقال البيت الأبيض في بيان: "يؤمن الرئيس بايدن بأن هؤلاء الأمريكيين تربط بينهم نزاهتهم المشتركة والتزامهم بخدمة الآخرين، إن البلاد أصبحت أفضل بفضل تفانيهم وتضحياتهم".

وكان بايدن كرم العام الماضي أشخاصا شاركوا في الدفاع عن مبنى الكابيتول من مثيري الشغب، أو ساهموا في حماية إرادة الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما حاول ترامب قلب نتائج الانتخابات.







