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اغتيال قيادين في حركة حماس إثر غارة على خان يونس بقطاع غزة

08:45 ص الخميس 02 يناير 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن غارة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة أدت إلى اغتيال قيادين في حركة "حماس"، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية العامة "كان"، فإن الغارة أدت إلى اغتيال قائد الشرطة التابعة لـ"حماس" محمود صلاح، وحسام سهوان، الذي ورد أنه كان يتولى منصب رئيس وحدة التحقيق التابعة لشرطة "حماس".

وأفاد مسؤولو الصحة في غزة أن 11 شخصا استشهدوا في غارة منفصلة على مخيم للنازحين.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين في بيان: "القائدين اللواء محمود صلاح أبو صلاح قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والعميد حسام شهوان "أبو شروق" أحد أعمدة وزارة الداخلية في قطاع غزة اللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة نفذتها طائرات العدو على خيام النازحين في مواصي خانيونس".

وأشادت بـ"دور أبوصلاح ومسيرته المشرّفة حيث ساهم بشكل كبير ببناء جهاز الشرطة الفلسطينية وفق عقيدة وطنية فلسطينية وحماية ظهر المقاومة".

واعتبرت أن "اغتيال قادة الشرطة التي لم تتوقف على مدار العدوان الصهيوني وحرب الإبادة في قطاع غزة هدفه الوحيد إشاعة الفوضى والفلتان وتدمير النسيج الوطني والمجتمعي والسلم الأهلي لفرض الاجندات والمخططات الصهيونية الخبيثة على أهلنا وشعبنا في غزة".

وشدد على أن "جهاز الشرطة سيبقى الدرع المتين والحصن الحصين والسند لشعبنا ولمقاومته".

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