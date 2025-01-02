لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب الإهمال المهني.. شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب

08:41 ص الخميس 02 يناير 2025

طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة (3)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مطار موان الدولي ومكتب شركة "جيجو إير" للطيران ومواقع أخرى على خلفية حادث تحطم طائرة ركاب مؤخرا قتل فيه 179 شخصا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسؤولون، إن شرطة إقليم جنوب جولا أجرت عمليات تفتيش ومصادرة في المطار الواقع جنوب غرب كوريا الجنوبية، ومكتب "جيجو إير" في العاصمة سيئول، ومكتب "موان" التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.

وذكروا أن مذكرة التفتيش صدرت بناء على اتهامات بالإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

ويوم الأحد، تحطمت طائرة ركاب "جيجو إير" القادمة من بانكوك بعد اصطدامها بجدار خرساني في المطار أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها.

طائرة كوريا الجنوبية التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطار موان شرطة كوريا الجنوبية تحطم طائرة ركاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اغتيال قيادين في حركة حماس إثر غارة على خان يونس بقطاع غزة

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟