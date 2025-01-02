بسبب الإهمال المهني.. شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب

وكالات

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مطار موان الدولي ومكتب شركة "جيجو إير" للطيران ومواقع أخرى على خلفية حادث تحطم طائرة ركاب مؤخرا قتل فيه 179 شخصا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسؤولون، إن شرطة إقليم جنوب جولا أجرت عمليات تفتيش ومصادرة في المطار الواقع جنوب غرب كوريا الجنوبية، ومكتب "جيجو إير" في العاصمة سيئول، ومكتب "موان" التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.

وذكروا أن مذكرة التفتيش صدرت بناء على اتهامات بالإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

ويوم الأحد، تحطمت طائرة ركاب "جيجو إير" القادمة من بانكوك بعد اصطدامها بجدار خرساني في المطار أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها.