لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجيش الإسرائيلي: نفذنا أكثر من 1400 غارة جوية على غزة خلال ديسمبر

08:21 ص الخميس 02 يناير 2025

غارة جوية إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر وحده، بمعدل 45 غارة يوميا.

وأوضح الجيش في بيان، أن الهجمات نُفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مُسيّرة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أن الأهداف شملت مقاتلين من حماس وحلفائها وأنفاقا ومواقع مراقبة وقنص ومستودعات أسلحة.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات.

غارة جوية إسرائيلية الجيش الإسرائيلي فلسطين غارات جوبية لاعبين في إسرائيل من أصول فلسطينية عمر فرج يدعم فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 11 شخصا إثر إطلاق نار جماعي في نيويورك

إعلان

إعلان

عاجل - النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد رفعت
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي