الجيش الإسرائيلي: نفذنا أكثر من 1400 غارة جوية على غزة خلال ديسمبر
08:21 ص الخميس 02 يناير 2025
وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر وحده، بمعدل 45 غارة يوميا.
وأوضح الجيش في بيان، أن الهجمات نُفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مُسيّرة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية، وفقا لسكاي نيوز.
وأشار إلى أن الأهداف شملت مقاتلين من حماس وحلفائها وأنفاقا ومواقع مراقبة وقنص ومستودعات أسلحة.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات.
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