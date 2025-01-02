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مكتب تحقيقات الفساد يستعد لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية والتحقيق معه

06:55 ص الخميس 02 يناير 2025

يون سوك يول

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وكالات

أعلنت وكالة يونهاب، أن مكتب تحقيقات الفساد يستعد لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، والتحقيق معه بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الثلاثاء الماضي، أن المحكمة أصدرت مذكرات لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول وتفتيش مكتبه.

وأفاد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى في بيان، بأن محكمة منطقة سول الغربية أصدرت مذكرة توقيف ضد يون على خلفية إعلانه المفاجئ والقصير لحالة الطوارئ العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الوكالة إنها تحقق فيما إذا كان إعلان حالة الطوارئ العسكرية يشكل تمردا.

وتم تعليق صلاحيات يون منذ أن صوت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة على عزله في 14 ديسمبر، ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يجب إقالة يون من منصب الرئيس أو إعادته إلى منصبه.

ومع ذلك، تجاهل يون الطلبات المتكررة من سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.

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