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قوات كييف تقصف بلدة في دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية أمريكية

06:09 ص الخميس 02 يناير 2025

قصف قوات كييف

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وكالات

شنت قوات كييف هجوما بالذخائر العنقودية الأمريكية استهدف بلدة بانتيليمونوفكا في الجمهورية.

وأشار رئيس بلدية جورلوفكا إيفان بريخودكو، إلى أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة قصف بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان: "استنادا إلى الشظايا المميزة التي تم العثور عليها في مكان القصف، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا أمريكيا من طراز M30A1 (عنقودي) تم إطلاقه من راجمة صواريخ هيمارس الأمريكية".

ولفت سكان محليون خلال حديثهم مع وسائل الإعلام إلى أن القصف ألحق أضرارا بزجاج المباني المكونة من 5 طوابق في جميع أنحاء الحي.

وقالت سيدة تدعى أولجا: "لقد دمرت الشرفة بأكملها، وتحطمت النافذة. لقد طار شيء فظيع إلى المبنى المكون من خمسة طوابق - وسقطت بعض النوافذ في جميع مبانينا. لقد هنأونا بالعام الجديد ونحن جزء من روسيا، لكنهم ما زالوا غير قادرين على كسر إرادتنا".

ومن جانبه، قال مواطن يدعى دميتري: "شجرة عيد الميلاد انقلبت، والمائدة قُلبت. يمكنكم الدخول وإلقاء نظرة، احترقت سيارة أيضا، وتحطمت جميع النوافذ الزجاجية، كل شيء مقلوب ومدمر. كيف يمكننا أن نعيش؟".

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