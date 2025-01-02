مسؤولون: المشتبه به في هجوم الشاحنة بنيو أورليانز خدم بالجيش الأمريكي

وكالات

قال مسؤولون اتحاديون ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون في نيو أورليانز، إن شمس الدين جبار، المتهم بدهس محتفلين بالعام الجديد بشاحنته في حادث أدى إلى مقتل وإصابة العشرات كان من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، وعمل لاحقا في مجال العقارات.

وأضافوا أن جبار البالغ من العمر 42 عاما، من ولاية تكساس لم يتصرف بمفرده وإنهم يبحثون عن شركاء له، وفقا للغد.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، إن جبار كان بحوزته راية لتنظيم داعش في شاحنته، وإنه ينظر إلى الهجوم على أنه عمل إرهابي محتمل.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يبحث عن شركاء محتملين للمشتبه به.

وقال المكتب: "لا نعتقد أن المشتبه به في هجوم شاحنة نيو أورليانز هو المسؤول الوحيد".

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العثور على أسلحة وعبوات ناسفة أخرى محتملة في الحي الفرنسي بنيو أورليانز.

وأضاف أنه تم العثور على قنبلتين يدويتين في نيو أورليانز في عملية بحث عقب الهجوم.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن السجلات المحلية في تكساس تشير إلى أن المشتبه به اتُهم منذ سنوات عديدة بارتكاب جريمتين.

وأوضحت أنه في عام 2002، ألقي القبض عليه في كاتي بتكساس بتهمة السرقة، وبعد ثلاث سنوات، ألقت شرطة بومونت القبض عليه بتهمة القيادة برخصة غير صالحة، وهي أيضًا جنحة.