الرئيس الأمريكي: نُحقق بشبهة صلة بين انفجار تسلا والدهس بنيو أورليانز

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السلطات الأمريكية تُحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بين انفجار شاحنة تسلا أمام فندق لترامب في لاس فيجاس وعملية دهس استهدفت حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز في هجوم أوقع 15 قتيلا.

ووصف بايدن، متحدثا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الهجوم بأنه عمل شنيع ودنيء، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم، أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي"، مضيفا أن سلطات إنفاذ القانون تحقق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تسلا بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز.

وأكد أنه حتى الآن ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المسلح الذي دهس بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز قبل أن يطلق النار على آخرين، نشر مقاطع فيديو تشير إلى أنه استلهم أفكار تنظيم داعش.

ووفقا لبايدن فإن مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغه أن شمس الدين جبار الذي أردته الشرطة في موقع المجزرة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل ساعات من تنفيذه هجومه مقاطع فيديو تشير إلى أنه اسلتهم أفكار تنظيم داعش.

وأعلنت شرطة لاس فيجاس أن مركبة من طراز "سايبر ترك" انفجرت صباح الأربعاء أمام "فندق ترامب" في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.